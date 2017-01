idowa 1 Bilder Video

0 Power of 2 online spielen

Power of 2 - Ein Spiel für Logiker

Das Vorbild unseres Online Spiels Powers of 2 nennt sich 2048. Auch bei Powers of 2 kombinieren Sie die Vielfache der Zahl Zwei. Die ursprüngliche Version von 2048 stammt vom Italiener Gabriele Cirulli und wurde im März 2014 veröffentlicht. Inzwischen gibt es viele Versionen und Varianten für verschiedene Plattformen. Im idowa Playground können Sie ab sofort Powers of 2 online gratis und ohne Anmeldung spielen.