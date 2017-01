idowa 12 Bilder Video

5 Mühldorf am Inn

Jennifer (21) aus Straubing ist die neue Miss Bayern

Jennifer Rottmeier aus Straubing ist die neue Miss Bayern 2017: Bei der Landeswahl der schönsten Frauen des Freistaates am Samstagabend im Mühldorfer InnCarrèe setzte sich die 1,68 Meter große Niederbayerin überlegen durch. Nun vertritt sie das Bundesland Bayern bei der offiziellen Wahl zur Miss Germany 2017 am 18.Februar im Europa-Park in Rust.