idowa 48 Bilder Video

6 Straubing/ Rust/ Fuerteventura

Videotagebuch – Tag 8: Miss Bayern 2017 on Tour

Sie ist bildschön, sie weiß, was sie will, sie ist aus Straubing: Jennifer Rottmeier ist die amtierende Miss Bayern. In ihrem Videoblog erzählt sie, wie die Vorbereitung auf die "Miss Germany"-Wahl läuft.