Ungewöhnlich viele Todesfälle im Januar

Jeder Trauerfall ist eine persönliche Katastrophe, und niemand weiß, wann die letzte Stunde für ihn schlägt. Dennoch gibt es Zeiten, in denen die Sterbefälle in auffälliger Weise zunehmen. So auch in diesem Januar in Landshut.