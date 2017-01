idowa 1 Bilder Video

0 Vilsbiburg

Einbrecher erbeuten Schmuck in der Ahornstraße

Einbrecher schlugen am Freitagabend in Vilsbiburg (Kreis Landshut) eiskalt zu. Wie so häufig, konnten sich die Täter auch in diesem Fall unerkannt aus dem Staub machen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.