Wetterdienst warnt: Am Donnerstag könnte es wieder glatt werden

Eisregen und Glatteis haben am Dienstag für großes Winterchaos in Ostbayern gesorgt. Nachdem sich die Lage am Mittwoch beruhigte, könnte es am Donnerstagmorgen teilweise wieder ziemlich glatt werden.