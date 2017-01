idowa 2 Bilder Video

0 Straubing

Defekte Sprinkleranlage löst Brandalarm aus

Eine defekte Sprinkleranlage in der Warenanlieferung des dm-Marktes an der Hofstatt, gegenüber der Karmelitenkirche, hat am Sonntag, kurz vor 20 Uhr, Feueralarm ausgelöst.